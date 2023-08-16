В Афганистане объявили о полном запрете политических партий

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) поставило под запрет деятельность политических партий в Афганистане. Об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

«Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа», – сказал министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи во время телепередачи «Ответственность правительства перед народом».

До того, как талибы пришли к власти, в Афганистане было зарегистрировано 73 политические партии. Большинство лидеров этих партий после августа 2021 года покинули страну и теперь проживают за рубежом.

Кабул, Зоя Осколкова

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