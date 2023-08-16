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Среда, 16 августа 2023, 15:54 мск

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Власти Таиланда запретят рекламу «волшебных» предметов

Фото: Freepik

Власти Таиланда хотят ограничить рекламу товаров, продавцы которых приписывают им «волшебные» свойства. Об этом пишет новостной интернет-портал Nation.

Национальный совет по защите потребителей Таиланда разрабатывает подзаконные акты, согласно которым продавцам амулетов и талисманов будет запрещено преувеличивать в рекламе возможности этих предметов.

В настоящее время у тайцев очень популярны браслеты, которые якобы содержат душу умершего ребенка и помогают их владельцу разбогатеть. Также жители Таиланда верят, что амулеты могут защищать не только от сглаза и черной магии, а также от конкретных заболеваний.

По данным властей, объем рынка «волшебных» предметов в стране составляет около 280 млн долларов в год.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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