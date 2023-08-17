В Сингапуре арестовали 10 иностранцев за отмывание денег

В Сингапуре арестовали 10 граждан других государств по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Спецоперации по поимке членов криминальной группировки в Сингапуре – большая редкость, так как в стране один из самых низких в мире уровней преступности. Участники банды отмывали деньги, полученные в результате мошеннических действий за границей и работы онлайн-казино.

В результате были арестованы иностранные граждане в возрасте от 31 до 44 лет, все они имеют паспорта Китая, Камбоджи, Турции и Вануату.

Кроме того, в рамках расследования было изъято около 1 млрд сингапурских долларов, наложен арест на 94 объекта недвижимости и около 50 элитных автомобилей.

Сингапур, Зоя Осколкова

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