Турция арендовала порт в Ливии для размещения там военной базы

Турция арендовала на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу. Там планируется разместить турецкие ударные беспилотники и системы ПВО. Об этом информирует турецкий телеканал TGRT, ссылаясь на источники.

По мнению экспертов, такой шаг поможет усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов, передает ТАСС.

Впрочем, по другим сведениям, договор об аренде еще только будет подписан во время визита турецкой делегации во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Триполи. Дата визита не уточняется.

Напомним, в ноябре 2019 года ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) и власти Турции подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами. В октябре прошлого года ПНЕ заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе.

Анкара, Наталья Петрова

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