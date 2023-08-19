В Индонезии при обрушении моста пострадали десятки человек

В Индонезии рухнул мост, под которым в тот момент находились десятки людей. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в деревне Нанга Ментукак, где жители собрались на традиционном соревновании по ловле уток. На подвесном мосту через мелководную реку столпились люди, конструкция не выдержала веса и рухнула.
Кроме того, что в воду с высоты пять метров упали находившиеся на мосту зрители, настил накрыл и людей, которые в этот момент были под ним.
В результате около 30 пострадавших были вынуждены обратиться за медицинской помощью с различными травмами.
Джакарта, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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