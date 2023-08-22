Во Франции в перестрелке погиб ребенок

Во Франции ребенок погиб от огнестрельного ранения. Предположительно, перестрелку устроили наркоторговцы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Трагедия произошла в Ниме. Десятилетний ребенок получил смертельное ранение. Как полагают в полиции, конфликт произошел между двумя бандами наркоторговцев.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступление не останется безнаказанным, правоохранители установят личность виновного.

В последние несколько недель французская полиция усилила рейды в целях пресечения наркотрафика. Так в Марсель направили восьмую роту республиканской безопасности для проведения специальных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Париж, Зоя Осколкова

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