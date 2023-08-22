российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 августа 2023, 13:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции в перестрелке погиб ребенок

Во Франции ребенок погиб от огнестрельного ранения. Предположительно, перестрелку устроили наркоторговцы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Трагедия произошла в Ниме. Десятилетний ребенок получил смертельное ранение. Как полагают в полиции, конфликт произошел между двумя бандами наркоторговцев.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступление не останется безнаказанным, правоохранители установят личность виновного.

В последние несколько недель французская полиция усилила рейды в целях пресечения наркотрафика. Так в Марсель направили восьмую роту республиканской безопасности для проведения специальных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Греции четыре человека погибли и пострадали в лесных пожарах / Киев рассчитывает получить около 128 истребителей F-16 / В нескольких городах Нидерландов прогремели взрывы / Вучич признал крах экономики Европы из-за конфликта на Украине / Во Франции усомнились, что Украина получит F-16 от Нидерландов / Белый дом подтвердил: США готовы передать F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков / В большинстве департаментов Франции ограничили использование воды / На курортном острове Тенерифе разбушевались лесные пожары

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,