В Японии молния ударила в нефтеперерабатывающий завод

В Японии произошел пожар на заводе по переработке нефти компании ENEOS. В предприятие ударила молния. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в городе Курасики японской префектуры Окаяма. Сообщение о возгорании поступило около полудня. По предварительным данным, молния попала в одну из цистерн с топливом, после чего начался пожар.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. В тушении принимают участие 14 пожарных бригад.
Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Нефтеперерабатывающий завод является ключевым объектом для компании ENEOS и немаловажным для топливной промышленности Японии. В связи с чем инцидент вызывает серьезные опасения относительно его влияния на производство и экологическую ситуацию в регионе.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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