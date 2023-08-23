Ураган в Мекке: людей сбивало с ног и уносило потоками воды

На Мекку в Саудовской Аравии обрушился ураганный шторм. Ветром местных жителей сбивало с ног. Об этом сообщает РИА «Новости».

Видео с места событий поделились сами саудовцы в соцсетях. На кадрах штормовой ветер и ливень буквально уносит людей, желающих перейти дорогу. В другом ролике потоком сносит затопленный по крышу автомобиль. Ураган также опрокидывал рекламные щиты, металлические конструкции и мусорные баки.

«Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км в час», – цитирует агентство представителя Национального метеорологического центра королевства Хусейна аль-Кахтани.

В целях безопасности местные власти отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. Занятия пройдут в дистанционном режиме.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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