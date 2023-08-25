В Австралии акула напала на отдыхающего на пляже

В Австралии акула напала на мужчину на пляже. В результате пострадавший попал в больницу в критическом состоянии.

Инцидент произошел в городе Порт-Макуори в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Мужчина плавал в воде, когда акула схватила его за ногу. Очевидцы вытащили пострадавшего на берег и оказали первую помощь.

Подоспевшие спасатели доставили его в больницу, где врачи диагностировали обширные повреждения ног и ступней. Состояние пациента оценивается как критическое.

Местные власти попросили всех отдыхающих покинуть пляж. Сотрудники службы спасения будут наблюдать за активностью акул на этом участке. В настоящее время департамент промышленности и рыболовства устанавливает, к какому виду принадлежала напавшая на туриста хищница.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»