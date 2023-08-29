В Японии большинство заводов Toyota остановили работу из-за сбоя

В Японии приостановлена работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor. Причина – системный сбой. Об этом сообщил телеканал NHK.

В настоящее время работу продолжают лишь два предприятия, которые находятся в префектурах Фукуока и Киото.

Речь идет о системном сбое, при этом детали происшествия не уточняются. Также нет никаких прогнозов о том, когда работа заводов автомобильного концерна будет возобновлена.

В середине июля три завода Toyota на острове Кюсю встали из-за мощных лившей. До этого несколько предприятий компании были временно выведены из строя из-за землетрясения.

Токио, Зоя Осколкова

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