ЕС отказал Юго-Восточной Европе в помощи с газом

Руководство Евросоюза настаивает на отказе стран Юго-Восточной Европы от российского газа. Но отказывается помогать с инфраструктурой для прокачки из других источников, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Брюссель назвал несовременным вложение денег в обеспечение газом. И посоветовал странам Юго-Восточной Европы перейти на зеленые источники энергии.

«Евросоюз давит на нас, чтобы мы покупали газ не у России, а где-нибудь еще. Мы говорим: хорошо, мы готовы к диверсификации, но нам нужны новые маршруты поставок, помогите нам, пожалуйста. А они говорят: нет, газ – это не современно», – цитирует политика «Вести.ру».

Сийярто отметил, что зеленые источники энергии смогут заменить газ не ранее, чем через 10-20 лет. В обозримом будущем альтернатива для голубого топлива не появится. Поэтому Юго-Восточная Европа не намерена отказываться от российского газа, только снизить объемы закупки. Ожидается, что нехватку топлива восполнит импорт из Азербайджана и Катара.

По итогам 28 августа спотовая цена газа в Европе превысила 430 долларов за тысячу кубометров. Цены подскочили на фоне ультиматума от профсоюзов нефтегазовых промыслов Австралии. Они анонсировали забастовку на заводах СПГ компании Chevron с 7 сентября.

Будапешт, Наталья Рязанова

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