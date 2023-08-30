Группа военных захватила власть в Габоне – отменены итоги выборов, закрыты границы

В Габоне группа военных по телевидению объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщают AFP и Reuters. Отмечается, что сейчас в столице страны Либревиле идет перестрелка с применением автоматического оружия.

Двенадцать силовиков – члены Республиканской гвардии, солдаты регулярной армии и полицейские, выступили от имени «Комитета по переходу и восстановлению институтов» в эфире телеканала Gabon24 сразу после того, как были объявлены официальные результаты голосования. Они заявили об аннуляции итогов выборов и роспуске государственных институтов. Военные также объявили о закрытии границ Габона «до дальнейшего уведомления».

По словам мятежников, «безответственное и непредсказуемое управление приводит к ослаблению сплоченности в обществе и в итоге рискует привести страну к хаосу». «Мы решили защитить мир, положив конец существующему режиму», – заявил один из них, полковник регулярной армии, передает BFMTV. «С этой целью всеобщие выборы 26 августа 2023 года, а также результаты [голосования] отменяются», – добавил он.

Согласно официальным данным, действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в ходе выборов, прошедших 26 августа, получил 64,27% голосов и, таким образом, переизбрался на третий срок. Он занимает президентский пост с 2009 года. Его соперник, кандидат от оппозиции Альбер Ондо Осса занял второе место, набрав 30,77% голосов. Он обвинил команду действующего президента в фальсификациях и объявил о своей победе. Штаб Ондимбы отверг обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

Добавим, что в Габоне приостановлено вещание французской радиостанции RFI и телеканала France 24. В стране введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.

Либревиль, Наталья Петрова

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