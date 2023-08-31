Жертвами пожара на Филиппинах стали 15 человек

В столице Филиппин городе Манила пожар унес жизни 15 человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщает телеканал GMA News.

Сообщение о возгорании в жилом районе поступило в экстренные службы около пяти утра. Некоторые успели выбежать на улицу и рассказать, что в здании осталось еще много людей.

Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы ликвидировать пламя. В результате были обнаружены 15 погибших. Троих пострадавших удалось спасти из огня, они госпитализированы.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются личности погибших, а также выясняются причины пожара.

Манила, Зоя Осколкова

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