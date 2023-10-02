В Японии автомобиль сбил группу школьников

В Японии автомобиль сбил несколько детей, которые направлялись в школу. Об этом сообщает портал Yahoo News Japan.

Авария произошла около восьми утра в районе Сакё в Киото. Дети направлялись в начальную школу, когда на нерегулируемом пешеходном переходе в них врезался легковой автомобиль.

В результате трое школьников были госпитализированы. Отмечается, что необходимая медицинская помощь им оказана, угрозы жизни нет.

Правоохранители задержали 59-летнего водителя. Причина ДТП устанавливается.

Киото, Зоя Осколкова

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