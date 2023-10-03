Сотрудник Пентагона организовывал собачьи бои и сам добивал раненых животных

В США предъявили обвинения сотруднику Пентагона Фредерику Морфилду – младшему. Как выяснилось, чиновник 20 лет организовывал кровавые собачьи бои. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно материалам суда, Морфилд вместе со своим другом натаскивал собак бойцовых пород, делал ставки на тысячи долларов, а после боя добивал раненных животных.

В ходе обысков были обнаружены 10 собак породы питбуль, а также оборудование для казней с помощью электричества. Псов тренировали с помощью утяжеленных ошейников и металлических цепей. Правоохранители нашли много пятен крови, указывающих на место проведения боев.

Отмечается, что Морфилд занимал должность заместителя главы информационной службы по управлению и связи в Министерстве обороны США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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