На Тайване почти 200 человек пострадали от тайфуна

На Тайвань обрушился тайфун «Коину» с сильнейшим ветром, скорость которого достигла 342 км/ч. Об этом сообщили в Центральном метеорологическом управлении Китая.

Ветер был настолько мощным, что срывал крыши с домов. Остановлена работа всех паромных переправ, высота волн в прибрежных районах доходила до семи метров.

Кроме того, были отменены и задержаны внутренние авиарейсы. В нескольких регионах школьников перевели на дистанционных режим обучения.

В городах Тайчжун, Тайнань и Гаосюн более 62 тысяч зданий остались без энергоснабжения. В настоящее время известно о 200 пострадавших.

Согласно данным местных метеорологических служб, скорость ветра во время тайфуна достигла максимума с 1986 года.

Тайбэй, Зоя Осколкова

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