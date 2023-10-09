В Японии шесть человек пострадали от нападения диких медведей

В Японии участились случаи нападения медведей на людей. За последние несколько дней от лап хищников пострадали шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Так пять человек – четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет – были ранены в префектуре Акита. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, о характере их травм не сообщается.

Еще одно нападение произошло в Канадзаве, передает NHK. Там 80-летний мужчина столкнулся с медведем во время прогулки в парке. Пострадавший были госпитализирован с ранениями груди и головы.

В общей сложности за 2023 год в Японии было зафиксировано более 100 нападений медведей на людей. В двух случаях все закончилось трагически, погибли люди.

Токио, Зоя Осколкова

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