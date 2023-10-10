Атомный авианосец США Ronald Reagan прибудет в Южную Корею

На этой неделе американский авианосец USS Ronald Reagan прибудет на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане. Об этом сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

Авианосная ударная группа 5 прибудет на военно-морскую базу в Пусане в четверг с пятидневным визитом. В группу входят авианосец Ronald Reagan, эсминец USS Shoup, оснащенный системой ПРО Aegis, и другие военные корабли.

Как заявил командующий флотом Южной Кореи Ким Мен Су, этот визит является ключевой демонстрацией расширенного сдерживания США. Цель – укрепить «объединенную оборонительную позицию для немедленного, подавляющего и решительного ответа на продолжающиеся провокации Северной Кореи», передает агентство «Ренхап».

Усиление потребовалось на фоне обещаний Пхеньяна запустить военный спутник-шпион в октябре. Кроме того, КНДР представила в начале сентября новую подводную лодку, способную нанести «тактический ядерный удар».

Сеул, Зоя Осколкова

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