В Мьянме в лагере переселенцев погибли десятки человек

В Мьянме был нанесен удар по лагерю для перемещенных лиц. В результате погибли около 30 человек, еще более 50 получили ранения. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По данным сепаратистской Качинской армии независимости (КАН), атака была совершена военными на лагерь, расположенный на границе с КНР.

На месте обнаружили 29 тел, в том числе детей и пожилых людей. 56 человек получили ранения.

Проводится расследование относительно способа нанесения удара. Предположительно, для атаки использовался беспилотник.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

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