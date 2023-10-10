СМИ: миллион шахтеров останется без работы из-за закрытия шахт по всему миру

Порядка миллиона шахтеров останутся без работы к 2050 году в связи с переходом на зеленую энергетику. Уже к 2035 году закрытие шах по всему миру приведет к увольнению 500 тыс. рабочих, следует из отчета Global Coal Mine Tracker.

На фоне климатических проблем доля ветровой и солнечной энергии будет расти в общем объеме мировой энергетики. Это приведет к закрытию угольных шахт по всему миру. Заметнее всего ситуация повлияет на занятость в Китае и Индии.

На добыче угля во всем мире трудятся 2,7 млн шахтеров. Ожидается, что к 2035 году их число уменьшится почти на 500 тыс. человек, а к 2050 году – на миллион. В среднем 100 рабочих каждый день рискуют остаться без работы, приводит данные портал Aydinlik.

Global Coal Mine Tracker проанализировала сведения по 70 странам, включая Россию. По данным Минэнерго РФ, на 1 января 2022 в России работало 171 угольное предприятие, в том числе 54 шахт и 117 разрезов.

Анкара, Наталья Рязанова

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