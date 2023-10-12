Австралийские штаты запрещают нацистские символы

Австралийские штаты принимают законы, направленные на запрет публичной демонстрации и распространение нацистских символов. Об этом сообщает телеканал ABC.

На днях соответствующее решение приняли власти штата Квинсленд. Там демонстрация нацистской символики будет наказываться лишением свободы на срок до шести месяцев. Ранее запрет был введен в Виктории, Тасмании и Новом Южном Уэльсе.

При этом нет определенного списка символов, которые подпадают под запрет. В каждом случае решение будет принимать генеральный прокурор штата.

Незаконной будет считаться демонстрация нацистской символики в таком виде, что может оскорбить или унизить граждан страны. Это касается и социальных сетей. Исключение составляют изображения, к примеру, свастики в искусстве и в религиозных культах.

Канберра, Зоя Осколкова

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