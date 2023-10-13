В Афганистане при взрыве в мечети погибли 17 человек

В Афганистане произошел взрыв у мечети. На данный момент известно о 17 погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан. Взрыв прогремел во время пятничных молитв.
В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 получили различные ранения.
В настоящее время нет данных о том, что послужило причиной взрыва.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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