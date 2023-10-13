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Пятница, 13 октября 2023, 14:38 мск

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В Афганистане при взрыве в мечети погибли 17 человек

В Афганистане произошел взрыв у мечети. На данный момент известно о 17 погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан. Взрыв прогремел во время пятничных молитв.

В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 получили различные ранения.

В настоящее время нет данных о том, что послужило причиной взрыва.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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