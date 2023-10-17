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Вторник, 17 октября 2023, 16:08 мск

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Японские сумоисты не смогли улететь на соревнования одним рейсом из-за перевеса

Японские борцы сумо не смогли улететь на соревнования на одном самолете из-за перевеса. Об этом сообщает The Japan News.

Сумоисты направлялись из Осаки до острова Амами Осима, чтобы принять участие в национальном спортивном фестивале. Все они намеревались полететь на одном воздушном судне, но во время регистрации, авиакомпания приняла решение рассадить спортсменов.

Дело в том, что более крупный самолет не сможет сесть на острове из-за особенностей взлетно-посадочной полосы. А небольшой борт попросту не выдержал бы всех сумоистов, каждый из которых весит около 120 кг.

В результате несколько спортсменов были вынуждены отправиться отдельным рейсом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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