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Среда, 18 октября 2023, 10:02 мск

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Южная Корея, США и Япония проведут первые совместные учения ВВС

Фото: pixabay

Вблизи Корейского полуострова пройдут первые совместные воздушные учения Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Учения с участием военно-воздушных сил трех стран будут представлять собой строевой полет с сопровождением истребителей B-52. Старт запланирован на воскресенье, 22 октября.

Ранее лидеры США, Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество в области безопасности в ответ на растущие угрозы со стороны КНДР. Переговоры прошли в рамках трехстороннего саммита в американском Кэмп-Дэвиде.

На прошлой неделе впервые за семь лет Сеул, Вашингтон и Токио провели трехсторонние учения по перехвату на море. Маневры проходили в водах к югу от Корейского полуострова.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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