Иран объявил об окончании срока ограничений его ракетной программы от Совбеза ООН

Иран напомнил об истечении срока действия резолюции Совбеза ООН об ограничениях развития ракетной отрасли страны. С 18 октября сняты все запреты на передачу ракетных технологий и военное сотрудничество.

«18 октября 2023 года завершились введенные Совбезом ООН ограничения на деятельность, связанную с ракетами, включая замораживание активов. С сегодняшнего дня не будет никаких ограничений на передачу предметов, услуг и технологий, связанных с ракетами, в/из Исламской Республики Иран, сотрудничество во всех военных и оборонных областях», – говорится в заявлении МИД Ирана.

Тегеран подчеркнул, что для снятия ограничений не нужны дополнительные документы, они перестают действовать автоматически. Иранские власти настаивают, что санкции против их страны, компаний и граждан введены без оснований и незаконно. Тегеран призвал все страны отменить антииранские ограничения, потому что теперь они не подкреплены резолюцией СБ ООН.

Тегеран, Наталья Рязанова

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