В Таиланде слониха растоптала фермера

В Таиланде дикая слониха убила фермера, защищая своего детеныша. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Стадо диких слонов пришло на плантацию в районе Тха Чана провинции Сураттхани. Животные начали поедать листву пальм, выращиваемых для производства масла.

Жители деревни собрались вместе и попытались прогнать слонов. В какой-то момент из виду потеряли старосту, затем его нашли с тяжелыми ранениями. У мужчины были сломаны ребра и бедро, также он получил черепно-мозговую травму. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Предположительно, на фермера наступила слониха. Вероятно, он пытался прогнать ее и слоненка, а мать восприняла это как угрозу для своего детеныша и атаковала человека.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»