На мосту в США столкнулись более 150 автомобилей

В США из-за погодных условий произошла массовая авария с участием более 150 автомобилей. По последним данным, погибли семь человек, более 25 пострадали.
ДТП произошло на мосту около города Новый Орлеан в штате Луизиана. В это время стоял плотный туман, видимость опустилась до трех метров.
В общей сложности повреждения получили 158 легковых автомобилей и пикапов, некоторые из них загорелись, одна из машин упала с моста в реку.
Люди оказались заблокированы в автомобилях. Спасатели используют специнструмент, чтобы вызволить пострадавших.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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