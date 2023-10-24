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Суббота, 28 октября 2023, 03:03 мск

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На мосту в США столкнулись более 150 автомобилей

В США из-за погодных условий произошла массовая авария с участием более 150 автомобилей. По последним данным, погибли семь человек, более 25 пострадали.

ДТП произошло на мосту около города Новый Орлеан в штате Луизиана. В это время стоял плотный туман, видимость опустилась до трех метров.

В общей сложности повреждения получили 158 легковых автомобилей и пикапов, некоторые из них загорелись, одна из машин упала с моста в реку.

Люди оказались заблокированы в автомобилях. Спасатели используют специнструмент, чтобы вызволить пострадавших.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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