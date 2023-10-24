Маск заявил, что человечество приближается к Третьей мировой войне

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что мир движется к новой глобальной войне. Об этом он заявил на конференции в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я думаю, что мы, как лунатики, приближаемся к Третьей мировой войне. C одним за другим глупым решением. Люди должны заниматься самоанализом. Если их прогнозы не реализовались, им стоит задуматься – может и остальные их прогнозы не реализуются», – сказал миллиардер.

Маск также отметил, что США должны «обеспечить мир на Украине» и восстановить нормальные отношения с Россией.

По его мнению, политика Вашингтона вынуждает Россию вступать в союз с Ираном и Китаем. «На карту может быть поставлена сама цивилизация», – добавил Маск.

Москва, Наталья Петрова

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