В Грузии задержали главаря итальянской мафии

В Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

В Италии Сгангу приговорили к 11 годам лишения свободы в 2020 году. Правоохранители установили, что он был одним из лидеров мафиозной группировки, ответственной за различные преступления в Турине.

Вместе с главарем тогда под суд попали еще несколько человек, в том числе его братья, а также сотрудники правоохранительных органов, сотрудничавшие с мафией.

Сганга был объявлен в международный розыск и несколько лет скрывался от полиции, пока его не задержали в Грузии. Как отметил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе, у мафиози не было сообщников в Грузии. В настоящее время итальянца готовят к экстрадиции на родину.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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