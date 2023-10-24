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Суббота, 28 октября 2023, 02:30 мск

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В США пилот умышленно выключил двигатели лайнера во время полета

В США летчик умышленно выключил двигатели авиалайнера во время полета, что чуть было не привело к катастрофе. Об сообщает ABC News.

Инцидент произошел во время рейса авиакомпании Horizon Air. Мужчина в тот момент не исполнял служебных обязанностей и находился в кабине пилотов в качестве пассажира. В какой-то момент он вмешался в управление и отключил двигатели.

Капитану воздушного судна и экипажу удалось нейтрализовать злоумышленника и пристегнуть его наручниками к креслу. Пилоты стабилизировали самолет и успешно приземлились. Отмечается, что на борту было 80 пассажиров.

В аэропорту вредителя передали в руки полиции. Свой поступок он так и не объяснил. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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