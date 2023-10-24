UNICEF: В секторе Газа с начала конфликта погибло более 2300 детей

Детский фонд ООН (UNICEF) во вторник, 24 октября, сообщил, что в секторе Газа с начала эскалации конфликта погибли более 2300 детей, еще свыше 5,3 тысячи пострадали, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном UNICEF, говорится: «За последние 18 дней сектор Газа стал свидетелем жертв среди своих детей: в результате непрекращающихся нападений погибло 2360 и пострадали 5364. Более 30 израильских детей погибли с начала эскалации конфликта, десятки остаются в плену в секторе Газа. В Газе ежедневно получают ранения или погибают более 400 детей».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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