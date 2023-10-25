Австралия отправила два военных самолета на Ближний Восток

Австралия усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке на случай экстренной эвакуации своих граждан. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на министерство обороны страны.

В регион направлены самолет Boeing C-17 и самолет-заправщик KC-30, способный перевозить пассажиров, а также военнослужащие, количество которых не уточняется. По словам министра обороны Ричарда Марлеса, самолеты будут базироваться не в Израиле.

Глава австралийского минобороны уточнил, что военнослужащие будут обеспечивать поддержку самолету в том, что ему «в конечном итоге придется делать». В частности, роль военных будет заключаться в оказании помощи в эвакуации австралийцев из зоны конфликта.

«Все это на случай непредвиденных обстоятельств, и цель этого – поддержать австралийское население, находящееся на Ближнем Востоке», – отметил Марлес. Министр уточнил, что в данный момент сектор Газа не могут покинуть 79 граждан Австралии, кроме того, 51 австралиец находится на Западном берегу Иордана.

Канберра, Зоя Осколкова

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