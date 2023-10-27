Индия установит систему наблюдения за границей с помощью дронов

В Индии разрабатывается система наблюдения за границей с помощью беспилотников. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным издания, министерство обороны страны провело совещание с участием представителей шести компаний, которые специализируются на производстве БПЛА. Контракт на поставку дронов военным, предположительно, будет заключен уже в ноябре.

Планируется, что на разворачивание системы потребуется около 18 месяцев. Финансирование проекта обойдется индийскому правительству в полмиллиарда долларов.

Отмечается, что в системе охраны границ задействуют беспилотники, работающие на солнечных батареях, чтобы они могли длительное время находиться в воздухе.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»