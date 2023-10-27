Житель Таиланда наделся уйти от полиции с помощью талисманов невидимости

В Таиланде вор с помощью талисманов невидимости надеялся скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает The Thaiger.

19-летний парень хотел угнать мотоцикл. Однако жители деревни угонщика остановили, а затем передали в руки полицейских.

Юноша понадеялся на амулеты, которые, по верованию местных жителей, приносят удачу, а также захватил с собой талисман, который якобы должен был сделать его невидимым, но не сработал.

Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за кражи.

Бангкок, Зоя Осколкова

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