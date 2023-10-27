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Суббота, 28 октября 2023, 01:46 мск

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Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за эскалации израильско-палестинского конфликта

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать», – цитирует белорусского лидера агентство Белта.

По словам Лукашенко, использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. В настоящее время вооружение и техника продаются по всему миру. «А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают», – сказал глава Белоруссии.

Катастрофа произойдет в том случае, если США начнут бомбить со Средиземного моря, тогда ряд государств, в том числе Иран, ответят.

«Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – заключил Лукашенко.

Минск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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