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Суббота, 28 октября 2023, 11:22 мск

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Военная база США в Сирии подверглась атаке беспилотников

На востоке Сирии беспилотники атаковали военную базу США около нефтяного месторождения Эль-Омар. На её территории произошли сильные взрывы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что беспилотники также нанесли удары по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, которым пользуются американские силы, дислоцированные в Сирии.

Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Ранее, 26 октября, подвергалась атаке авиационная база в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих около газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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