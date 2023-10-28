Военная база США в Сирии подверглась атаке беспилотников

На востоке Сирии беспилотники атаковали военную базу США около нефтяного месторождения Эль-Омар. На её территории произошли сильные взрывы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что беспилотники также нанесли удары по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, которым пользуются американские силы, дислоцированные в Сирии.

Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Ранее, 26 октября, подвергалась атаке авиационная база в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих около газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре.

Дамаск, Светлана Антонова

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