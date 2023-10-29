Умер актер из «Друзей», сыгравший Чендлера

В Лос-Анджелесе коронеры устанавливают причины смерти известного актера Меттью Перри. О том, что актер, прославившийся на весь мир ролью Чендлера Бинка в сериале «Друзья», стало известно накануне. Тело актера нашли спасатели в его доме.

Известно, что за несколько часов до смерти Меттью посетил двухчасовую тренировку по пиклболу – виду спорта, совмещающему в себе элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. После этого актер вернулся домой и отослал по делам своего помощника. Когда последний через пару часов вернулся – дверь ему никто не открыл.

Вызванные на место спасатели вскрыли дверь, нашли бездыханного актера в джакузи и констатировали смерть. Предварительно, Меттью умер от остановки сердца, сообщают СМИ.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»