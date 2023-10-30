В Монголии ограничат импорт машин из-за проблем с пробками

Власти Монголии хотят ввести ограничения на ввоз автомобилей. Таким образом, Улан-Батор борется с пробками. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщил мэр Улан-Батора Хишгээ Нямбаатар, планируется не только ограничить импорт автомобилей, но и ввести лимит на выдачу новых автомобильных номеров. По мнению градоначальника, без подобных ограничений ситуацию с пробками решить невозможно.

Загруженность монгольской столицы является серьезной проблемой для горожан. Согласно статистике, жители Улан-Батора проводят в автомобильных заторах в среднем 717 часов в год.

Инфраструктура столицы Монголии рассчитана на 500 тысяч жителей. В данный момент в городе проживают порядка 3,4 миллиона человек.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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