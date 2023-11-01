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Среда, 1 ноября 2023, 09:46 мск

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Британский словарь назвал главное слово 2023 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года AI (ИИ, искусственный интеллект) – термин, описывающий моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ.

«Мы знаем, что в этом году искусственному интеллекту уделялось большое внимание в том, как он развивался и быстро стал таким же повсеместным и внедренным в нашу жизнь, как электронная почта, потоковое вещание или любая другая некогда футуристическая, а теперь повседневная технология», – отметил управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.

Чтобы определить слово года, специалисты проанализировали базу данных, содержащую более 20 миллиардов слов из письменных материалов, включая веб-сайты, газеты, журналы и книги, изданные по всему миру. В анализе также учитывалась речь на радио, телевидении и повседневные разговоры.

Кроме того, были названы еще несколько значимых слов. Среди них: «Nepo baby» – термин, используемый для описания детей знаменитостей, которые преуспели в тех же отраслях, что и их родители, а также «Greedflation» (жадная инфляция) – описывает компании, получающие прибыль во время кризиса стоимости жизни.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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