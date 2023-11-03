В Японии 19 человек получили травмы на фестивале

В Японии 19 человек пострадали во время фестиваля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в префектуре Идзунокуни. Люди получили травмы при падении многоэтажной ритуальной колесницы Даси. По последним данным, госпитализировали 19 человек, в том числе одного ребенка.

По словам очевидцев, рухнула колесница высотой около трех метров, вес которой составляет около двух тонн.

На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

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