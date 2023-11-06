Израиль захватил военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия объявила о взятии под контроль военного лагеря движения ХАМАС в секторе Газа. Анклав вновь полностью лишился связи, включая доступ в интернет.

«Сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории комплекса расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, подземные террористические туннели», – цитирует сообщение военных ТАСС.

Представитель МВД Газы Ияд аль-Безм заявил, что Израиль в последние два дня активно использует снаряды с белым фосфором, чтобы вынудить палестинцев бежать из северных районов анклава. Более полутора миллионов человек покинули свои дома, передает агентство «Анадолу».

«За последние два дня оккупанты активизировали применение запрещенных международным сообществом бомб с белым фосфором. Более 1 600 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских атак на сектор Газа», – сказал Ияд аль-Безм.

По данным BFM-TV, Израиль нанес по северу сектора Газа несколько таких мощных ударов, что их было слышно на самом юге, у КПП «Рафах». Перед бомбардировкой израильская сторона лишила анклав доступа в интернет и мобильной связи.

«Мы с сожалением сообщаем о полном отключении связи и интернет-услуг в секторе Газа после того, как израильская сторона отключила серверы», – говорится в заявлении палестинского оператора Paltel.

Газа, Наталья Рязанова

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