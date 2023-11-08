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Среда, 8 ноября 2023, 10:11 мск

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Октябрь 2023 года стал аномально жарким для всего мира

Октябрь 2023 года стал самым жарким за все время проведения наблюдений за климатом по всему миру. Об этом объявила в эту среду Европейская обсерватория «Коперник».

«Мы можем с почти уверенностью сказать, что и весь 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений», – пояснила Саманта Берджесс, заместитель руководителя Copernicus.

По данным «Коперника», в прошлом месяце средняя температура на поверхности земного шара составила 15,38°C, что превышает предыдущий рекорд октября 2019 года на 0,4°C. Аномалия является «исключительной» для глобальных температур.

Октябрь 2023 года на 1,7°C теплее, чем в среднем за октябрь за период 1850-1900 годов, до воздействия выбросов парниковых газов (ПГ) человечества, добавляет обсерватория.

По данным Европейской обсерватории, с января средняя температура была самой высокой из когда-либо измеренных за первые десять месяцев года: на 1,43°C выше климата 1850-1900-х годов.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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