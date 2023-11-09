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Четверг, 9 ноября 2023, 12:31 мск

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В США раскрыли сеть элитных публичных домов

В США раскрыли сеть публичных домов, клиентами которых были высокопоставленные чиновники, адвокаты и топ-менеджеры. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, заведения, где предоставлялись секс-услуги, действовали в Вашингтоне и Бостоне. Среди клиентов были военные офицеры, государственные служащие, юристы, выборные должностные лица и руководители компаний.

Следствие установило, что женщин принуждали заниматься сексом, а стоимость интим-услуг составляла от 350 до 600 долларов в час.

В настоящее время обвинение в организации проституции было предъявлено трем гражданам. При этом в министерстве юстиции не разглашают имен тех, кто посещал элитные публичные дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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