Как в Бангладеше работники швейной промышленности две недели бунтуют против мизерных зарплат. Подробности

Бангладеш уже две недели охвачен жестокими протестами – тысячи работников швейной промышленности выходят на улицы, требуя повышения заработной платы для четырех миллионов работников швейной промышленности страны.

Протестующие столкнулись с полицией, в результате чего погибли трое рабочих. Тамошние профсоюзы заявляют, что полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, и протесты приобрели враждебный характер, сообщает CNN.

«Она обостряется и становится все более жестокой», – сказала Кристина Хаджагос-Клаузен, директор текстильной и швейной промышленности Глобального союза IndustriALL, в который входят профсоюзы Бангладеш.

Во вторник совет по заработной плате страны объявил о повышении на 113 долларов в месяц для работников швейной промышленности, которое должно вступить в силу 1 декабря. Это предложение было отвергнуто рабочими и профсоюзными группами, которые утверждают, что заработная плата не поспевает за инфляцией в течение последних пяти лет. По данным Статистического бюро Бангладеш, инфляция выросла до 9% в период с 2022 по 2023 год – это самый высокий средний показатель за 12 лет.

Работники швейной промышленности в Бангладеш в настоящее время зарабатывают 95 долларов в месяц, производя одежду для таких крупных брендов, как H&M, Zara и Levi's. Рабочие требуют зарплату не менее 208 долларов в месяц. Для сравнения, это все равно будет меньше, чем еженедельная заработная плата, которую американцы получают при федеральном минимуме в 7,25 доллара в час до вычета налогов. Многие трудовые группы в США называют это нищенской зарплатой.

«Это неприемлемо», – сказала Нарза Актер, президент федерации Sommilito Garments Sramik, одного из крупнейших профсоюзов Бангладеш. «Мы считаем, что над работниками швейной промышленности просто посмеялись... Это вообще не логично. Если минимальная заработная плата не будет установлена ​​рационально, существует риск продолжения трудовых волнений, что нежелательно ни для работников, ни для работодателей, ни для государства».

Протесты вынудили закрыться многие фабрики в стране, парализовав, таким образом, второй по величине в мире центр производства одежды после Китая. Десятки протестующих оказались в больнице.

В швейной отрасли Бангладеша работают одни из самых бедных и уязвимых слоев населения страны. Условия труда в швейной промышленности Юго-Восточной Азии и раньше ставились под сомнение. Но в Бангладеш не было протестов такого уровня насилия уже около 10 лет с момента разрушительного обрушения Рана Плаза. Девятиэтажное здание было забито швейными фабриками, в результате катастрофы погибло 1100 человек, в основном женщины.

Хотя с тех пор условия улучшились, а заработная плата выросла, она все равно значительно отстает от роста стоимости швейной промышленности. По данным консалтинговой группы McKinsey, экспорт одежды из Бангладеш, которая стремится стать страной со средним уровнем дохода к 2031 году, подскочил с $14,6 млрд в 2011 году до $33,1 млрд в 2019 году.

Восемнадцать брендов, включая H&M, Levi's, Gap, Puma и Abercrombie & Fitch, в прошлом месяце направили письмо премьер-министру Бангладеш, призывая к мирным переговорам и призывая к установлению новой минимальной заработной платы для удовлетворения основных потребностей работников.

«В идеале этот уровень заработной платы, который в Бангладеш учитывается при расчете всех уровней заработной платы, должен пересматриваться ежегодно, а не каждые 5 лет. Обеспечение своевременных проверок и, при необходимости, повышения этих уровней является важной частью набора лучших практик покупок, которые внедряют ответственные бренды», – сказал Нейт Херман, старший вице-президент по политике AAFP, в заявлении для CNN.

Такие бренды, как H&M, не владеют фабриками в Бангладеш, а заключают контракты с владельцами фабрик, которые оплачивают все первоначальные расходы: материалы, оборудование и рабочую силу.

Бренды не имеют права устанавливать заработную плату в Бангладеш, но у них есть власть над ценовым давлением. CNN обратился за комментариями к Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды, которая представляет владельцев фабрик, но не получил ответа.

«Основное давление на фабрики начинается с брендов и ритейлеров, и я думаю, что это просто разговор, которому индустрия моды пытается сопротивляться. Но если мы хотим зафиксировать заработную плату, нам действительно нужно решить проблему ценообразования», – сказала Элизабет Клайн, преподаватель политики моды в Колумбийском университете.

Почти все потребители одежды, произведенной в Бангладеш, находятся за пределами страны. По данным Всемирного банка, в 2019 году экспорт одежды составил 84% от общей экспортной выручки Бангладеш.

Москва, Елена Васильева

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