Американка потеряла сумочку в открытом космосе

Женщины-астронавты проводили работы в открытом космосе и потеряли сумку с инструментами. В NASA присвоили индекс новому космическому объекту.

Жасмин Могбели и Лорал О'Хара покинули Международную космическую станцию 2 ноября. Они вышли в открытый космос для ремонта солнечной батареи.

Во время проведения работ сумка с инструментами выскользнула и понеслась по орбите вокруг Земли. В аэрокосмическом агентстве не уточняют, кто именно из астронавтов упустил предмет.

В NASA сумке присвоили собственный индекс космического объекта – 58229/1998-067WC. По оценкам специалистов, потерянный предмет не представляет опасности для МКС.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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