Израиль разрешил ООН доставить топливо в сектор Газа

Израиль разрешил грузовикам ООН провезти топливо через КПП «Рафах» в сектор Газа вместе с гуманитарным грузом. Это первый случай доставки горючего в анклав после тотальной блокады, передает телеканал CNN.

Власти Израиля разрешили провести дозаправку грузовиков ООН перед въездом в сектор Газа. Спецпосланник США по гуманитарным вопросам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд заявил, что эта доставка запустит целый механизм. Как только топливо закончится, в сектор Газа отправят новую партию. Но горючее будет поступать только в южную часть анклава.

В ООН подчеркнули, что любая гуманитарная помощь бесполезна без снабжения топливом.

«Без топлива гуманитарная операция в Газе подойдет к концу. Гораздо больше людей пострадают и, вероятно, умрут», – сказал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини.

Источник в ООН уточнил, что 24 тонны дизельного топлива предназначены только для грузовиков ООН в секторе Газа. Это горючее нельзя передавать больницам, пишет Reuters.

Израиль полностью блокировал сектор Газа после атаки боевиков движения ХАМАС на свои территории. Позже снабжением водой частично восстановили. Тель-Авив также разрешил доставлять в анклав гуманитарную помощь для мирного населения. Накануне палестинские власти заявили, что все больницы в секторе Газа оказались под угрозой остановки, поскольку у них заканчивается топливо для генераторов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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