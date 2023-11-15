В Индии автобус с пассажирами упал в пропасть, 38 человек погибли

В Индии автобус сорвался в пропасть. По предварительным данным, по меньшей мере 38 пассажиров погибли. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла в горном районе Дода. Автобус следовал из города Киштвара в Джамму, в салоне находились 55 пассажиров. Водитель не справился с управлением на крутом повороте, транспорт скатился вниз примерно на 200 метров и перевернулся.

Спасательная операция на месте продолжается. Было обнаружено 38 тел погибших. Пострадавших доставили в близлежащие медицинские учреждения.

Губернатор штата Джамму и Кашмир поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в аварии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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