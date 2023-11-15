Транс-женщина, купившая конкурс «Мисс Вселенная» у Трампа, подала на банкротство шоу

Владелица конкурса «Мисс Вселенная» подала заявление о банкротстве за несколько дней до начала состязаний этого года.

Уроженка Таиланда и транс-женщина Энн Джакраютатип приобрела права на мероприятие за 20 миллионов долларов в 2022 году у IMG Media, добавив его в портфель JKN Global Group. С 1996 по 2015 год конкурс «Мисс Вселенная» был частью бизнес-империи Дональда Трампа.

Как сообщает Daily Mail, банкротство произошло после того, как компания пропустила погашение кредита в размере 12 миллионов долларов США. Несмотря на неудачу, хозяйка мероприятия настроена оптимистично и утверждает, что все пройдет по плану.

«Организация «Мисс Вселенная», которая является лишь одним из многих наших направлений бизнеса, абсолютно чиста», – написала Джакраютатип в своем посте в Instagram* (запрещена на территории РФ).

Предпринимательница описала, что это «главный приоритет в ее жизни, независимо от того, насколько радостной или болезненной она будет».

Предварительные туры конкурса начнутся с 15 по 16 ноября, а основное шоу запланировано на 18 ноября.

После проведения конкурса были введены новые правила, разрешающие участвовать в состязаниях рожавшим и замужним женщинам. Первой транс-участницей стала испанка Анжела Понсе, которая попыталась получить тиару в 2018 году.

Напомним, что Энн Джакраютатип – звезда реалити-шоу в Таиланде, она открыто заявляет о том, что является трансгендером. Во время покупки шоу она сообщила, что стремится «развить бренд для следующего поколения».

В этом году корону Мисс Вселенной попытаются взять как минимум две транс-женщины: 23-летняя стюардесса Марина Мачете из Португалии и Рикки Валери Колле из Нидерландов. В случае победы они станут первыми транс-женщинами, носящими тиару.

С начала 2022 года цена акций JKN упала более чем на 80 процентов. После банкротства компания подала прошение о «корректировке процентных ставок по существующему долгу и расширении метода погашения долга», сообщает The Bangkok Post.

Еще в 2015 году Трамп был вынужден продать конкурс после того, как телекомпании отказались иметь дело с тогдашним кандидатом в президенты из-за его не толерантных высказываний во время предвыборной кампании.

Москва, Елена Васильева

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