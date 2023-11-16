В Токио автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля

В Токио автомобиль протаранил полицейское ограждение у посольства Израиля. Пострадал охранник. Об этом сообщает Fuji TV.

По данным телеканала, наезд был совершен умышленно. За рулем находился 50-летний мужчина, его задержали на месте. Предположительно, он связан с одной из японских ультраправых группировок.

В результате аварии пострадал полицейский, охранявший диппредставительство Израиля в столице Японии. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Правоохранительные органы проводят расследование. Мотивы водителя не разглашаются в интересах следствия. При этом в СМИ сообщалось, что в последнее время в Японии наблюдается заметное присутствие правых радикалов на митингах в поддержку Палестины.

Токио, Зоя Осколкова

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