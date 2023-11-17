Al Arabiya: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии

Палестинская группировка ХАМАС и израильские власти достигли соглашения о трехдневном перемирии в секторе Газа. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, сделка также включает освобождение 50 женщин, удерживаемых боевиками в секторе Газа в качестве заложниц, в обмен на освобождение 50 женщин и и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Кроме того, Израиль дал согласие на переправку в Газу «ограниченного количества топлива под контролем ООН», передает ТАСС.

О сроке вступления в силу договоренностей не сообщается.

Меж тем посол Израиля в России Александр Бен Цви сегодня заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников. «У нас сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Москва, Наталья Петрова

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